Стародубцева пробилась в основну сітку турніру в Тунісі
Юлія Стародубцева
Getty Images
Українка Юлія Стародубцева (146) перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Альону Фалей (189) у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).
Матч тривав 2 години 6 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.
Jasmin Open Monastir — WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд — $267,082
Кваліфікація, фінал
8 вересня
Юлія Стародубцева (Україна) — Альона Фалей (-) 6:4, 2:6, 6:3
Напередодні 17-річна українка Вероніка Подрез здобула перемогу у фіналі турніру ITF W15 у Дінарі.