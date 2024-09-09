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Стародубцева пробилась в основну сітку турніру в Тунісі

Олександр Булава — 9 вересня, 00:13
Стародубцева пробилась в основну сітку турніру в Тунісі
Юлія Стародубцева
Getty Images

Українка Юлія Стародубцева (146) перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Альону Фалей (189) у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 2 години 6 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Jasmin Open Monastir — WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд — $267,082
Кваліфікація, фінал
8 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) Альона Фалей (-) 6:4, 2:6, 6:3

Напередодні 17-річна українка Вероніка Подрез здобула перемогу у фіналі турніру ITF W15 у Дінарі.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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