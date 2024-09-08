17-річна Подрез — переможниця турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (429) перемогла француженку Матільд Лолью (1369) у фіналі турніру ITF W15 у Дінарі, Франція.

Поєдинок тривав рівно 1 годину та завершився з рахунком 6:1, 6:1. Перший сет українка розпочала з 4 виграних геймів, після чого віддала свою подачу. Проте це не завадило їй здобути впевнену перемогу.

Другий сет проходив за схожого сценарію, змінилося лише те, що француженка взяла свій єдиний гейм з третьої спроби, а не п'ятої. Тож Подрез закономірно тріумфувала на турнірі у Франції.

ITF W15

Дінар, Франція

Фінал, 8 вересня

Вероніка Подрез (Україна) — Матільд Лолья (Франція) 6:1, 6:1

Нагадаємо, для 17-річної Вероніки це був п'ятий фінал на рівні ITF. На її рахунку 4 перемоги на турнірах, зокрема, тріумф на ITF W15 у Люксембурзі в січні 2024 року.