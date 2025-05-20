Юлія Стародубцева: Головне – не стати жертвою думок

У понеділок, 19 квітня, стартувала кваліфікація Ролан Гаррос – другого турніру Grand Slam у сезоні. Українка Юлія Стародубцева отримала перший номер посіву та без особливих проблем подолала стартовий раунд, обігравши бельгійку Ганне Вандевінкель – 6:3, 6:1.

Попри впевнений старт, українці довелося долати не лише першу суперницю, а й серйозний ментальний бар’єр – диво завадило їй розпочати Ролан Гаррос одразу з основної сітки.

Ця драма, яка передувала турніру, залишилася за кадром. Більше – в ексклюзивному флешінтерв’ю нашого кореспондента Ігоря Грачова, який поспілкувався з 86 ракеткою світу Юлією Стародубцевою після перемоги у першому раунді відбору.

– Юліє, вітаю з перемогою. Але ти якимось дивом не потрапила до основної сітки напряму. Як усе розгорталося останні три тижні й з якими думками ти виходила на цей матч?

– Дякую. Якщо чесно, усе це було дійсно дуже дивно. Протягом майже місяця список гравчинь узагалі не оновлювався, і в якийсь момент я просто перестала його перевіряти – щоб зайвий раз не засмучуватись. За три дні до початку я вже прийняла факт: доведеться готуватися і грати кваліфікацію.

Звісно, це прикро – бути в кроці від основної сітки, особливо, зважаючи на обставини. Але я вирішила: навіть із цієї позиції можна пройти далеко. Все можливо. Головне – не стати minds’ victim [жертвою думок].

Юлія Стародубцева

– Склалося враження, що твоя суперниця була значно сильнішою, ніж припускали перед матчем. Це стало несподіванкою?

– Так, я вперше побачила її безпосередньо під час поєдинку. Мій тренерський штаб переглянув кілька її попередніх матчів і підготував тактичний план. І треба віддати їй належне – вона дійсно добре зіграла. Навіть мої наставники зізналися, що рівень гри суперниці був значно вищим, ніж вони очікували.

Тож, попри зовні легкий рахунок, він не відображає реального ходу гри. Але я задоволена своїм виступом – він додав мені впевненості й енергії на наступні поєдинки.

Ігор Грачов з Парижа для "Чемпіона"