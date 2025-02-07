Стародубцева програла на старті кваліфікації турніру в Досі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (109) не змогла вийти до основної сітки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У півфіналі кваліфікації Стародубцева поступилася німкені Лаурі Зігемунд (80) з рахунком 6:2, 2:6, 4:6.

Тільки перша партія пройшла за переваги українки, далі Зігемунд перехопила ініціативу і виграла обидва наступні сети.

Стародубцева за матч 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал кваліфікації, 7 лютого

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) 2:6, 6:2, 6:4

Це був третій очний матч між суперницями, німкеня виграла вперше. У наступному колі Зігемунд зустрінеться з Крістіною Букшею (98, Іспанія).

Юлія Стародубцева не може здобути перемогу у WTA-турі уже дев'ять матчів поспіль. Востаннє вона вигравала на турнірі в китайському Ухані ще у жовтні якраз у Лаури Зігемунд.

Нагадаємо, що стали відомі суперниці українських тенісисток в основній сітці турніру в Досі.