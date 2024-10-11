Стародубцева отримала суперницю у кваліфікації турніру в Нінбо

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (79), посіяна під третім номером, зіграє проти китаянки Ю Сяоді (279) на старті кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо, Китай.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Поєдинок відбудеться завтра, 12 жовтня, початок – не раніше 6:00 за київським часом. Зустріч відкриватиме кваліфікацію турніру.

Зазначимо, що на турнірі мала виступати перша ракетка України Марта Костюк, але наразі вона відсутня у списку учасниць, її замінить представниця Великої Британії Кеті Бултер (34).

Нагадаємо, напередодні Костюк зазнала поразки у поєдинку з американкою Коко Гофф (4) у третьому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.