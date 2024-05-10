Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Мінус конкурентка для українок: чинна чемпіонка Риму знялася з турніру

— 10 травня, 22:30
Мінус конкурентка для українок: чинна чемпіонка Риму знялася з турніру

Казахстанська тенісистка російського походження Єлєна Рибакіна (4) знялася з турніру WTA 1000 у Римі через хворобу.

Про це повідомила Асоціація жіночого тенісу (WTA).

«Я розчарована тим, що змушена відмовитися від участі в Римі цього року, але, на жаль, я почуваюся недостатньо добре, щоб змагатися. У мене залишилися дуже гарні спогади про минулорічний турнір, і я з нетерпінням чекала на захист свого титулу», – прокоментувала зняття Рибакіна.

У своєму першому матчі на турнірі Єлєна мала зіграти проти румунки Іріни Камелії-Бегу (161). Якби вона перемогла і впевнено просувалася сіткою, то у чвертьфіналі могла б зустрітися з Еліною Світоліною, яка стартувала з упевненої звитяги над Сарою Еррані.

Еліна Світоліна Єлєна Рибакіна

Єлєна Рибакіна

Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Костюк розповіла, як розрізняє українців та росіян за кордоном
Марта Костюк — Єлєна Рибакіна: огляд фіналу турніру в Штутгарті
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта

Останні новини