Світоліна впевнено стартувала на турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) обіграла італійку Сару Еррані (93) в другому колі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:2. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі Еліна зустрінеться з восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Друге коло, 10 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Сара Еррані (Італія) 6:0, 6:2

Напередодні ще одна українка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173), Даяна Ястремська (33) обіграла 36-річну німкеню Лауру Зігемунд (86), а Ангеліна Калініна (31) завдяки відмові Лесі Цуренко (44) вийшла у третє коло.