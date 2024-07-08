Світоліна битиметься в четвертому колі Вімблдону. Ястремська та сестри Кіченок проведуть матчі парного розряду

Чотири українських тенісистки проведуть матчі на Вімблдоні-2024.

Надія Кіченок зіграє в парі з угоркою Тімеа Бабош, Еліна Світоліна проведе поєдинок проти Ван Сіньюй, яка представляє Китай.

Також пройдуть матчі змішаного парного розряду де Людмила Кіченок зіграє з хорватом Мате Павічем, Даяна Ястремська з Марком П'юрселлом, а Надія Кіченок вийде в парі з Бельгійцем Сандером Жилем.

Окрім того, свій шлях на юніорському Вімблдоні розпочне українка Єлизавета Котляр.

Розклад матчів українок на 8 липня

Одиночний розряд (Четверте коло)

16:00* Еліна Світоліна (Україна) — Ван Сіньюй (Китай) — Корт №2, другий запуск.

Парний розряд (Третє коло)

14:30* Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ейжа Мухаммад / Альділа Сутджіаді — Корт №8, другий запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

16:00* Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) — Джон Пірс/ іколь Меліхар-Мартінес (Австралія/США) — Корт №14, третій запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

17:30* Даяна Ястремська/Макс П'юрселл (Україна/Австралія) — Натаніель Леммонс/Енс Шибахара (США/Японія) — Корт №17, четвертий запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

18:30* Надія Кіченок/Сандер Жиль (Україна/Бельгія) — Джо Солсбері / Хізер Вотсон (Велика Британія) — Корт №12, четвертий запуск.

Юніорський турнір (Перше коло)

17:00* Єлизавета Котляр (Україна) — Крістіна Пенічкова (США) — корт №6, третій запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Напередодні Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів Онс Жабер і вийшла в 1/8.