Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів і вийшла в 1/8

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).

Українка впевнено розпочала поєдинок, взяла у 2 геймі подачу суперниці та повела 3:0. У 6 геймі Світоліна зробила ще один брейк і за 30 хвилин забрала сет. Слід відзначити першу подачу одеситки в партії – 69% (72%).

Другий сет розпочався з брейк-пойнту Світоліної, але марокканка зуміли взяти свою подачу. У подальшому тривала рівна боротьба, тенісистки впевнено грали на власній подачі. Аж до 12 гейму – Світоліна повела на своїй подачі – 30:0, однак програла три розіграші поспіль і Жабер отримала сетбол, який, щоправда, українка відіграла.

Справа закономірно дійшла до тай-брейку, на якому Еліна здобула впевнену перемогу з рахунком 7:4.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Третє коло, 6 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Онс Жабер (Туніс) 6:1, 7:6(4)