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Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів і вийшла в 1/8

Игорь Чернявский — 6 липня, 20:05
Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів і вийшла в 1/8

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).

Українка впевнено розпочала поєдинок, взяла у 2 геймі подачу суперниці та повела 3:0. У 6 геймі Світоліна зробила ще один брейк і за 30 хвилин забрала сет. Слід відзначити першу подачу одеситки в партії – 69% (72%).

Другий сет розпочався з брейк-пойнту Світоліної, але марокканка зуміли взяти свою подачу. У подальшому тривала рівна боротьба, тенісистки впевнено грали на власній подачі. Аж до 12 гейму – Світоліна повела на своїй подачі – 30:0, однак програла три розіграші поспіль і Жабер отримала сетбол, який, щоправда, українка відіграла.

Справа закономірно дійшла до тай-брейку, на якому Еліна здобула впевнену перемогу з рахунком 7:4.

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Третє коло, 6 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Онс Жабер (Туніс) 6:1, 7:6(4)

У четвертому колі Еліна зіграє проти китаянки Сінь Ю Ван (42). Матч запланований на завтра, 7 липня. Зазначимо, що Еліна остання з восьми українських тенісисток, яка продовжує участь у Вімблдоні. Напередодні Даяна Ястремська та Марта Костюк вилетіли у третьому колі.

Нагадаємо, минулого року Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону в 1/4 перегравши першу ракетку світку Ігу Швьонтек.
Жабер Еліна Світоліна Вімблдон-2024

Еліна Світоліна

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