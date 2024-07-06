Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів і вийшла в 1/8
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі Вімблдону-2024.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).
Українка впевнено розпочала поєдинок, взяла у 2 геймі подачу суперниці та повела 3:0. У 6 геймі Світоліна зробила ще один брейк і за 30 хвилин забрала сет. Слід відзначити першу подачу одеситки в партії – 69% (72%).
Другий сет розпочався з брейк-пойнту Світоліної, але марокканка зуміли взяти свою подачу. У подальшому тривала рівна боротьба, тенісистки впевнено грали на власній подачі. Аж до 12 гейму – Світоліна повела на своїй подачі – 30:0, однак програла три розіграші поспіль і Жабер отримала сетбол, який, щоправда, українка відіграла.
Справа закономірно дійшла до тай-брейку, на якому Еліна здобула впевнену перемогу з рахунком 7:4.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Третє коло, 6 липня