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Я подавав не найкращим чином: Сіннер прокоментував вихід у фінал Australian Open

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 14:49
Я подавав не найкращим чином: Сіннер прокоментував вихід у фінал Australian Open
Яннік Сіннер
Getty images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував перемогу над Беном Шелтоном та вихід у фінал Australian Open-2025.

Слова тенісиста наводить Sky Sports.

"Перший сет був дуже важким, але вирішальним. Я не можу пояснити, як я його виграв. Я подавав не найкращим чином протягом усього матчу. Перші сети дуже важливі – вони додають впевненості.

Я дуже задоволений тим, як я впорався з напругою. Радий, що знову вийшов у фінал. Медична перерва? У мене були деякі судоми в ногах. Ці матчі можуть тривати дуже довго", – резюмував Сіннер.

Нагадаємо, на шляху до вирішального поєдинку італієць здолав Харрі, Скулкейта, Гірона, Руне та де Мінора.

У фіналі Яннік зустрінеться із Александром Звєрєвим, який в односетовому поєдинку переграв Джоковича.

Australian Open Яннік Сіннер Australian Open-2025

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