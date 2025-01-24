Я подавав не найкращим чином: Сіннер прокоментував вихід у фінал Australian Open

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував перемогу над Беном Шелтоном та вихід у фінал Australian Open-2025.

Слова тенісиста наводить Sky Sports.

"Перший сет був дуже важким, але вирішальним. Я не можу пояснити, як я його виграв. Я подавав не найкращим чином протягом усього матчу. Перші сети дуже важливі – вони додають впевненості.

Я дуже задоволений тим, як я впорався з напругою. Радий, що знову вийшов у фінал. Медична перерва? У мене були деякі судоми в ногах. Ці матчі можуть тривати дуже довго", – резюмував Сіннер.