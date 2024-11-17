Сіннер: Перемога на Підсумковому турнірі в Італії – це щось особливе
Яннік Сіннер
ATP Tour
Перша ракетка світу Яннік Сіннер не приховував своєї радості після перемоги у фіналі Підсумкового турніру ATP над Тейлором Фріцем.
Враження італійського тенісиста від перемоги на турнірі у Турині передає сайт ATP.
"Це дивовижно. Це мій перший титул в Італії, і він так багато для мене значить. Це щось дуже особливе. Я просто намагався зрозуміти, що найкраще підходить для кожного суперника, намагаючись грати у свій найкращий теніс. (Зміг підібрати) ключ.
З мого боку це був турнір дуже високого рівня. Я не міг зіграти краще, тому дуже щасливий", – сказав Яннік.
Нагадаємо, що трохи раніше відбувся фінал Підсумкового турніру ATP у парному розряді, де Кевін Кравіц та Тім Пюц у важкому матчі переграли Марсело Аревало та Мате Павіча.