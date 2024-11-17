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Сіннер: Перемога на Підсумковому турнірі в Італії – це щось особливе

Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 22:58
Сіннер: Перемога на Підсумковому турнірі в Італії – це щось особливе
Яннік Сіннер
ATP Tour

Перша ракетка світу Яннік Сіннер не приховував своєї радості після перемоги у фіналі Підсумкового турніру ATP над Тейлором Фріцем.

Враження італійського тенісиста від перемоги на турнірі у Турині передає сайт ATP.

"Це дивовижно. Це мій перший титул в Італії, і він так багато для мене значить. Це щось дуже особливе. Я просто намагався зрозуміти, що найкраще підходить для кожного суперника, намагаючись грати у свій найкращий теніс. (Зміг підібрати) ключ.

З мого боку це був турнір дуже високого рівня. Я не міг зіграти краще, тому дуже щасливий", – сказав Яннік.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся фінал Підсумкового турніру ATP у парному розряді, де Кевін Кравіц та Тім Пюц у важкому матчі переграли Марсело Аревало та Мате Павіча.

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