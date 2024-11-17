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Кравіц та Пюц виграли фінал Підсумкового турніру ATP

Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 18:27
Кравіц та Пюц виграли фінал Підсумкового турніру ATP
Кевін Кравіц та Тім Пюц
ATP Tour

У неділю, 17 листопада, в Турині відбувся фінальний матч парного розряду Підсумкового турніру ATP.

За перемогу змагалися німці Кевін Кравіц та Тім Пюц, яким протистояли Марсело Аревало та Мате Павіч.

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Команди відмовлялися помилятися, а тому не дивно, що переможці усіх сетів визначалися у тай-брейках.

А ось вже там німецький дует опинився сильнішим, вигравши обидва сети. Кравіц та Пюц стали переможцями Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

Варто зазначити, що Кравіц та Пюц стали першим німецьким дуетом, який виграв Підсумковий турнір ATP.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, фінал
17 листопада

Кевін Кравіц (Німеччина) / Тім Пюц (Німеччина) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павіч (Хорватія) 7:6(5), 7:6(6)

Цього ж дня відбудеться фінал одиночного розряду Підсумкового турніру ATP. Там за перемогу змагатимуться Яннік Сіннер та Тейлор Фріц. Їхній матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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