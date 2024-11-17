Кравіц та Пюц виграли фінал Підсумкового турніру ATP
У неділю, 17 листопада, в Турині відбувся фінальний матч парного розряду Підсумкового турніру ATP.
За перемогу змагалися німці Кевін Кравіц та Тім Пюц, яким протистояли Марсело Аревало та Мате Павіч.
Команди відмовлялися помилятися, а тому не дивно, що переможці усіх сетів визначалися у тай-брейках.
А ось вже там німецький дует опинився сильнішим, вигравши обидва сети. Кравіц та Пюц стали переможцями Підсумкового турніру ATP у парному розряді.
Варто зазначити, що Кравіц та Пюц стали першим німецьким дуетом, який виграв Підсумковий турнір ATP.
Кевін Кравіц (Німеччина) / Тім Пюц (Німеччина) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павіч (Хорватія) 7:6(5), 7:6(6)
Цього ж дня відбудеться фінал одиночного розряду Підсумкового турніру ATP. Там за перемогу змагатимуться Яннік Сіннер та Тейлор Фріц. Їхній матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.