Костюк прокоментувала перемогу над ексросіянкою на старті турніру в Ухані

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над представницю Вірменії Еліною Аванесян на старті турніру в Ухані.

В ефірі Setanta Sport+ українка сказала, що зустріч проти колишньої росіянки на турнірі в Китаї була легшою за матч на Australian Open-2024.

"Думаю, сьогодні мені було трохи легше, ніж на Australian Open. AO — це турнір Grand Slam, там завжди більший тиск. Там я вперше вийшла в 4 раунд.

Думаю, той матч в Австралії був для мене набагато складнішим фізично, морально. Сьогодні була довша гра, я б сказала, що щільніша. Сьогодні був важкий день", – сказала Костюк.

Суперниці зустрічалися цього року на кола Australian Open-2024. Тоді українка також здобула перемогу у складному трисетовому матчі – 2:6, 6:4, 6:4.

У другому колі турніру Костюк зустрінеться з переможницею протистояння між американкою Амандою Анісімовою (39) та представницею Іспанії Крістіною Букшею (71).