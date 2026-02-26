Скандал на матчі WTA: режисери трансляції поставили біля росіянки прапор РФ

Черговий скандал спалахнув навколо жіночого тенісу після того, як під час трансляції турніру в Остіні поруч із прізвищем російської тенісистки з'явився національний прапор РФ.

Інцидент стався напередодні під час матчу між Алісією Паркс та Оксаною Селехметєвою. На скріншоті з ефіру, який швидко розлетівся соцмережами, біля імені росіянки було видно прапор Росії, попри чинну політику турів.

За інформацією британських ЗМІ, прапор з'явився в ефірі, який проводила WTA Media, помилково. Політика організації щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та Білорусі не змінювалася.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення проти України російські та білоруські спортсмени допускаються до турнірів WTA та ATP лише в нейтральному статусі – без національної символіки. Місця, де зазвичай відображаються прапори, залишаються порожніми.

Більше того, нещодавно виникла ще одна неоднозначна ситуація. Під час матчу українки Даяни Ястремської проти Марини Стакушич на турнірі в Мексиці транслятори чомусь прибрали український прапор поруч із ім'ям Ястремської. Сам поєдинок завершився поразкою Даяни з рахунком 4:6, 3:6.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала звернення у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.