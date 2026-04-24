Середа: Повернення росіян у міжнародний спорт – це спроба приховати реальність цієї війни

Відомий український стрибун у воду Олексій Середа висловив своє розчарування рішенням World Aquatics зняти з Росії та Білорусі всі санкції, накладені у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Слова спортсмена наводить The Telegraph.

"Кожного разу, коли російські символи повертають, це виглядає не стільки як спортивне рішення, скільки як спроба приховати реальність цієї війни та те, що українці досі переживають щодня. Це наводить на думку, що, незважаючи на наслідки цієї війни, країни-агресори все одно можуть бути знову прийняті, щоб продемонструвати свою силу через спорт", – заявив Середа.

Також Олексій згадав історії своїх знайомих, які стали жертвами цієї війни, та про те, як бойові дії зачепили особисто його.

"Мова йде не лише про спорт. Мова йде про мого батька. Мова йде про синів моїх тренерів, за яких ми всі щодня хвилюємося. Мова йде про Микиту Козубенка, мого товариша по команді та молодого тренера, якого вбили у травні 2025 року в Миколаївській області. Я тренувався разом із ним. Мова йде про втрату людей, яких я знаю, та місць, де я виріс. У 2022 році мій будинок у Миколаєві був пошкоджений під час російського ракетного удару. У 2025 році внаслідок іншого удару басейн у моєму рідному місті залишився без вікон. А 16 квітня цього року стався ще один удар, цього разу по критому легкоатлетичному манежу в Сумах, що лише за 350 км від Києва. Для мене це не віддалені заголовки новин. Це не те, що я дивлюся по телевізору і забуваю наступного дня. Це глибоко особисте. Це реальність, в якій я живу. Чуючи, що російські та білоруські спортсмени можуть знову змагатися під національними прапорами та під гімнами своїх держав-агресорів, я відчуваю не лише гнів, а й розпач", – додав український спортсмен.

Також своєю думкою щодо зняття санкцій з Росії та Білорусі поділилася колишня чемпіонка світу з плавання Дарина Зевіна.

"У нашій команді є дівчина, чий батько загинув минулого року на війні. Ви уявляєте, як вона почуватиметься, стоячи на стартових блоках поруч із кимось із Росії? Це жахливо. Ми відчуваємо, що нас не цінують, і це дуже боляче. МОК завжди говорить про рівність, чесність та принципи поваги й універсальності, але це здається несправедливим. На їхню думку, для нас, українців, нормально змагатися з нашими агресорами", – заявила українка.

Також Зевіна висловила сподівання на те, що Україна не бойкотуватиме міжнародні змагання за участі представників країн-аргесорів.

"Ніхто не може завадити нам змагатися. Росіяни — це ті, хто не повинен там бути, а не наша країна. Спорт — це зброя. Ми будемо продовжувати боротися, ми будемо продовжувати плавати. Я не думаю, що правильним рішенням буде залишитися вдома. Ми намагаємося зробити щось хороше для нашої країни, щоб наші захисники пишалися іншими українцями", – додала колишня спортсменка.

Нагадаємо, 13 квітня збірна України відмовилася виходити на матч проти Росії в рамках Кубку світу з ватерполо, за що отримала технічну поразку. Того ж дня World Aquatics зняла всі санкції з Росії та Білорусі, які діяли з 2022 року.