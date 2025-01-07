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Костюк програла Крюгер та залишила турнір в Аделаїді

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 10:42
Костюк програла Крюгер та залишила турнір в Аделаїді
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (18) програла американці Ешлін Крюгер (54) та залишила Adelaide International.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини, за які українка виконала чотири подачі навиліт, припустилась дев'яти подвійних помилок та реалізувала п'ять брейк-пойнтів.

Втім, після першого сету гра Костюк погіршилась, а суперниця змогла здійснити камбек, вигравши загалом 16 геймів.

Adelaide International – WTA 500
Аделаїда, Австралія, хард
Призовий фонд – $1,064,510
Одиночний розряд1/16 фіналу, 7 січня

Ешлін Крюгер (США) – Марта Костюк (Україна) 2:1 (4:6, 6:2, 6:2)

Зазначимо, що сьогодні з турніру в Аделаїді також вилетіла Надія Кіченок, поступившись в парному розряді.

Марта Костюк Крюгер

Марта Костюк

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