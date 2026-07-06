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Костюк – про перемогу над Крюгер в 1/8 фіналу Вімблдона: Це був досить стресовий матч

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 19:52
Костюк – про перемогу над Крюгер в 1/8 фіналу Вімблдона: Це був досить стресовий матч
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк після дебютного виходу до чвертьфіналу Вімблдона прокоментувала матч 1/8 фіналу проти американки Ешлін Крюгер та розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Думаю, це був хороший матч, але дуже непростий. Вона пройшла кваліфікацію, перед цим виграла інший турнір, тобто мала дуже багато ігрової практики. Я відчувала, що в ключові моменти матчу в мене будуть шанси, бо знала, що вона почувається вже не настільки свіжою.

На мою думку, на траві найважче – це зберігати свіжість і не відчувати болю, адже це покриття дуже виснажує організм. Рухи тут зовсім інші: потрібно постійно залишатися низько на ногах, це дуже відрізняється від звичного пересування на харді чи ґрунті", – сказала Костюк.

Марта перед зустріччю мала проблеми зі шлунком.

"Я припустилася невеликої помилки й через це виникли проблеми зі шлунком. Вони ще досі мене турбують. Ну і, звісно, спека. Для мене це був досить стресовий матч, тому що саме я вважалася фавориткою. Це була чудова можливість поборотися за свій перший чвертьфінал на Вімблдоні. Зрозуміло, що через це був додатковий тиск. Думаю, усі ці фактори просто наклалися один на одного. І, звичайно, спека ситуацію аж ніяк не полегшила".

Нагадаємо, суперницею Костюк у чвертьфіналі Вімблдона стане італійка Жасмін Паоліні. Поєдинок відбудеться 8 липня, час початку визначиться пізніше.

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