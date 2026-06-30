Ястремська: Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні
Українська тенісистка Даяна Ястремська (67) прокоментувала перемогу над Аої Іто (228) в першому раунді Вімблдону-2026 та розповіла про стан свого пошкодженого плеча.
Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.
"На корті не відчувалася драма. У Іто дуже хороше відчуття гри, дуже низькі м'ячі. Я не могла зрозуміти, куди і як вона пробиватиме. Мала адаптуватися до кожного м'яча. Дуже пишаюся собою, що я продовжувала битися і шукати варіанти. У певні моменти я мусила ризикувати, бо вона діставала кожен м'яч.
Гадаю, коли я програвала, то грала трохи спокійніше. Я усвідомлювала, що мусила докладати трохи більше сили, більше ризикувати, аби вона не дістала м'яч, аби робила щось самостійно. Пишаюся, що у важливі моменти йшла на цей ризик, надто коли програвала. Виявила бойовий дух, бажання, ризик у певні моменти. Це принесло мені перемогу", – заявила українка.
Также Ястремська розповіла про стан свого плеча:
"Мене турбувало плече від Ноттінгема; мала це ушкодження також у 2024-му після Вімблдону. Моє плече — значно краще, я трохи відпочила після Ноттінгема. Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні. Дуже рада і пишаюся, що впоралася з певними речами стосовно плеча. Сподіваюся, що зможу відновитися до другого раунду. Зараз для мене важливо поберегти плече", – додала тенісистка.
У другому раунді Вімблдону-2026 Ястремська зіграє з Джессікою Бузас Манейро (52, Іспанія).