Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Ястремська: Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні

Олег Дідух — 30 червня 2026, 15:44
Ястремська: Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (67) прокоментувала перемогу над Аої Іто (228) в першому раунді Вімблдону-2026 та розповіла про стан свого пошкодженого плеча.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"На корті не відчувалася драма. У Іто дуже хороше відчуття гри, дуже низькі м'ячі. Я не могла зрозуміти, куди і як вона пробиватиме. Мала адаптуватися до кожного м'яча. Дуже пишаюся собою, що я продовжувала битися і шукати варіанти. У певні моменти я мусила ризикувати, бо вона діставала кожен м'яч.

Гадаю, коли я програвала, то грала трохи спокійніше. Я усвідомлювала, що мусила докладати трохи більше сили, більше ризикувати, аби вона не дістала м'яч, аби робила щось самостійно. Пишаюся, що у важливі моменти йшла на цей ризик, надто коли програвала. Виявила бойовий дух, бажання, ризик у певні моменти. Це принесло мені перемогу", – заявила українка.

Также Ястремська розповіла про стан свого плеча:

"Мене турбувало плече від Ноттінгема; мала це ушкодження також у 2024-му після Вімблдону. Моє плече — значно краще, я трохи відпочила після Ноттінгема. Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні. Дуже рада і пишаюся, що впоралася з певними речами стосовно плеча. Сподіваюся, що зможу відновитися до другого раунду. Зараз для мене важливо поберегти плече", – додала тенісистка.

У другому раунді Вімблдону-2026 Ястремська зіграє з Джессікою Бузас Манейро (52, Іспанія).

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Ястремська вийшла на третє місце серед українок за перемогами в основній сітці Вімблдона
Ястремська відіграла 4 матч-пойнти та пробилася до другого кола Вімблдона
Олійникова і Ястремська вийдуть на корт у перший день Вімблдона: анонс виступів українок на 29 червня
Ястремська: Якщо я в хорошій формі, можу грати чудово на траві
Ястремська влаштувала модний марафон перед Вімблдоном, поділившись вишуканими образами

Останні новини