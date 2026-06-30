Ястремська: Не була впевнена, чи зможу навіть стартувати на Вімблдоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (67) прокоментувала перемогу над Аої Іто (228) в першому раунді Вімблдону-2026 та розповіла про стан свого пошкодженого плеча.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"На корті не відчувалася драма. У Іто дуже хороше відчуття гри, дуже низькі м'ячі. Я не могла зрозуміти, куди і як вона пробиватиме. Мала адаптуватися до кожного м'яча. Дуже пишаюся собою, що я продовжувала битися і шукати варіанти. У певні моменти я мусила ризикувати, бо вона діставала кожен м'яч.

Гадаю, коли я програвала, то грала трохи спокійніше. Я усвідомлювала, що мусила докладати трохи більше сили, більше ризикувати, аби вона не дістала м'яч, аби робила щось самостійно. Пишаюся, що у важливі моменти йшла на цей ризик, надто коли програвала. Виявила бойовий дух, бажання, ризик у певні моменти. Це принесло мені перемогу", – заявила українка.