Одне важке падіння може закінчитися травмою, – Сіннер оцінив складну перемогу на старті Вімблдона

Перша ракетка світу і чинний чемпіон Вімблдона італієць Яннік Сіннер прокоментував свою важку п'ятисетову перемогу на старті британського мейджору проти серба Міомира Кецмановича.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

"Я дуже радий знову бути на цьому чудовому турнірі. Перший матч ніколи не буває легким, і сьогодні ми це побачили. Це був мій перший офіційний поєдинок на траві за останній рік. Я дуже задоволений сьогоднішньою перемогою, хоча вона й видалася непросто. Саме такий поєдинок мені був потрібен. У мене були свої шанси у третьому сеті, але я ними не скористався. На тай-брейку було кілька розіграшів, які потрібно просто прийняти. Я намагався якомога швидше перезавантажитися. Дуже важливо було втримати свої перші гейми на подачі в четвертому сеті, тому що якщо суперник одразу робить брейк, повернутися в матч стає дуже складно", – сказав Сіннер.

Яннік кілька разів під час матчу неприємно падав на задній лінії, однак вважає, що це нормальна ситуація.

"Одне невдале падіння може закінчитися травмою, але це абсолютно нормально для трав'яного покриття. Особливо в перших матчах, коли трава ще зовсім свіжа, гравці ковзають значно частіше. Мені пощастило, тому що в таких ситуаціях усе може дуже швидко піти не за планом. Я намагався й надалі довіряти своїм рухам. Особливо важливо було в третьому, четвертому й п'ятому сетах рухатися максимально природно, і мені це вдалося. Я неймовірно радий, що нічого серйозного не сталося".

У другому колі Вімблдона Сіннер зіграє проти португальця Нуну Боржеша. Цей поєдинок відбудеться 1 липня.

Нагадаємо, що першою серйозною втратою першого кола чоловічого Вімблдона стала поразка норвежця Каспера Рууда.