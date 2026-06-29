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Олійникова – після поразки 0:6, 0:6 на Вімблдоні: Не бачу, чого мені розчаровуватися

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 23:33
Олійникова – після поразки 0:6, 0:6 на Вімблдоні: Не бачу, чого мені розчаровуватися
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова після того, як не змогла виграти жодного гейму в американки Маккартні Кесслер на старті Вімблдона, заявила, що не бачить причин для розчарування.

Слова українки наводить Суспільне Спорт.

"Якщо чесно, розумію, що загалом я зараз у топовій формі, на топовому рейтингу. Очікувала, що воно все ж буде трохи краще виглядати на траві, але розуміла, що не зможу адаптуватися, швидше за все. Я не адаптувалася, мені складно грати на цьому покритті. Дуже складно пересуватися.

Ні, я не буду адаптовуватися під траву. Я адаптую календар під власні потреби. Я їду далі на ґрунтові турніри, де мені добре і подобається грати. На харді воно краще. Цього року були гарні результати, і, в принципі, я навіть таким результатом задоволена, тому що не бачу проблем в ударах, відчутті м'яча. Просто воно мені трішечки не відповідає, і в цьому немає потреби", – сказала Олійникова.

Олександра не вбачає негативу у своїй розгромній поразці в дебютному матчі основної сітки Вімблдона.

"Я не бачу, чого мені розчаровуватися. В мене зараз найвищий рейтинг у кар'єрі. Зараз будуть дуже гарні турніри попереду. Знову ж, я здорова, у формі. Я не бачу жодних проблем у відчутті ударів. Бачу проблему в тому, що весь мій теніс не адаптований до трави. Я думала, що, можливо, там хорошою формою це якось компенсую. Ні, воно якось навпаки, в іншу сторону".

Олійникова виступить на британському мейджорі у парному розряді. Разом із мексиканкою Ренатою Сарасуа вона у першому колі зіграє проти дуету іншої українки, Людмили Кіченок, з американкою Дезіре Кравчик.

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