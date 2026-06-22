Чемпіонку Вімблдона-2023 дискваліфікували за відмову пройти допінг-тест

Колишня шоста ракетка світу та чемпіонка Вімблдона-2023 Маркета Вондроушова отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA).

26-річну тенісистку було відсторонено через відмову пройти допінг-тест під час позазмагальної перевірки 3 грудня 2025 року у її помешканні. Згідно з регламентом, відмова від тестування прирівнюється до позитивного результату проби та передбачає аналогічне покарання.

У ITIA наголосили, що процедура тестування є ключовим інструментом боротьби за чистий спорт, а відмова від неї тягне за собою серйозні наслідки. Водночас організація підкреслила, що процес тестування проводиться з дотриманням усіх стандартів безпеки та ідентифікації співробітників.

Під час слухання 26-річна тенісистка пояснила своє рішення стресом, поганим психологічним станом і побоюваннями щодо безпеки. Однак незалежний трибунал визнав ці аргументи недостатніми для виправдання відмови від тесту.

Вондроушова має право оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді. Також їй буде надано доступ до конфіденційної психологічної підтримки в межах програми допомоги гравцям.

Термін дискваліфікації завершиться 21 червня 2030 року. Під час відсторонення тенісистці заборонено брати участь у змаганнях, тренуватися або відвідувати офіційні заходи під егідою ITF, WTA та інших тенісних організацій.

Раніше повідомлялося, що колишня 39-та ракетка світу Марінко Матошевич отримав дискваліфікацію за вживання допінгу.