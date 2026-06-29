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Ястремська вийшла на третє місце серед українок за перемогами в основній сітці Вімблдона

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 23:13
Ястремська вийшла на третє місце серед українок за перемогами в основній сітці Вімблдона
Даяна Ястремська
Getty images

Вольова перемога Даяни Ястремської над японкою Аої Іто стала для одеситки восьмою в кар'єрі в основній сітці Вімблдона. За цим показником спортсменка вийшла на третю позицію серед українських тенісисток в історії.

Статистику наводить портал Великий теніс України.

Найбільше перемог в одиночному розряді британського мейджору здобула перша ракетка України Еліна Світоліна – 22.

Топ українок за кількістю перемог в основі Вімблдона

  • Еліна Світоліна – 22
  • Леся Цуренко – 11
  • Даяна Ястремська – 8
  • Альона Бондаренко – 7
  • Катерина Володько (Бондаренко) – 6
  • Марта Костюк – 6

Світоліна і Костюк 30 червня матимуть шанс покращити статистику, адже проведуть матчі першого кола Вімблдона-2026. Анонс поєдинків доступний на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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