Ястремська вийшла на третє місце серед українок за перемогами в основній сітці Вімблдона
Даяна Ястремська
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Вольова перемога Даяни Ястремської над японкою Аої Іто стала для одеситки восьмою в кар'єрі в основній сітці Вімблдона. За цим показником спортсменка вийшла на третю позицію серед українських тенісисток в історії.
Статистику наводить портал Великий теніс України.
Найбільше перемог в одиночному розряді британського мейджору здобула перша ракетка України Еліна Світоліна – 22.
Топ українок за кількістю перемог в основі Вімблдона
- Еліна Світоліна – 22
- Леся Цуренко – 11
- Даяна Ястремська – 8
- Альона Бондаренко – 7
- Катерина Володько (Бондаренко) – 6
- Марта Костюк – 6
Світоліна і Костюк 30 червня матимуть шанс покращити статистику, адже проведуть матчі першого кола Вімблдона-2026. Анонс поєдинків доступний на сайті Чемпіон.
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