Ястремська вийшла на третє місце серед українок за перемогами в основній сітці Вімблдона

Вольова перемога Даяни Ястремської над японкою Аої Іто стала для одеситки восьмою в кар'єрі в основній сітці Вімблдона. За цим показником спортсменка вийшла на третю позицію серед українських тенісисток в історії.

Статистику наводить портал Великий теніс України.

Найбільше перемог в одиночному розряді британського мейджору здобула перша ракетка України Еліна Світоліна – 22.

Топ українок за кількістю перемог в основі Вімблдона

Еліна Світоліна – 22

Леся Цуренко – 11

Даяна Ястремська – 8

Альона Бондаренко – 7

Катерина Володько (Бондаренко) – 6

Марта Костюк – 6

Світоліна і Костюк 30 червня матимуть шанс покращити статистику, адже проведуть матчі першого кола Вімблдона-2026. Анонс поєдинків доступний на сайті Чемпіон.