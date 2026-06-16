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Ястремська не без проблем обіграла 248 ракетку світу в першому колі турніру в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 16 червня 2026, 17:23
Ястремська не без проблем обіграла 248 ракетку світу в першому колі турніру в Ноттінгемі
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (50) у непростому поєдинку обіграла британку Алісію Дудені (248) на старті турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(2).

В обох партіях українка поступалася з брейком і зрівнювала рахунок і виходила вперед ближче до закінчення сетів.

За поєдинок Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

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Перше коло, 16 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Алісія Дудені (Велика Британія) 6:4, 7:6(2)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Татьяни Марії (117, Німеччина).

Дудені отримала статус "лакі-лузерки" незадовго до матчу, коли з турніру в Ноттінгемі знялася француженка Лоїс Буассон (154).

Нагадаємо, що на цьому змаганні виступає інша українка, Юлія Стародубцева (59), яка вийшла у друге коло завдяки вражаючому камбеку в грі проти австралійки Маї Джойнт (53).

WTA Ноттінгем Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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