Сонмез розкритикувала організаторів Ролан Гаррос після падіння через рекламний борт в матчі проти українок

Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез розкритикувала організаторів Ролан Гаррос після свого падіння через рекламний борт у парному матчі проти українок Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Сонмез після цього не зуміла продовжити боротьбу, а напередодні подібний інцидент стався з британкою Кеті Бултер.

Туркеня виклала критичний пост у соцмережі Х.

"Я підтримую Кеті. П'ять інцидентів за п'ять днів. Я пішла з корту з двома швами та синцем на коліні. На щастя, все обійшлося. Невже нам доведеться чекати, поки хтось із гравців отримає серйозну травму, перш ніж ці борти біля корту приберуть? Безпека гравців має бути на першому місці", – вважає спортсменка.

I stand with Katie.



5 incidents in 5 days. I left the court with 2 stitches and a bruised knee. Thankfully, it wasn’t worse.



Do we really have to wait until a player is seriously injured before these courtside boards are removed?



Player safety must come first.#rolandgarros https://t.co/k7kXCxHAuc pic.twitter.com/sx749V1R5r — Zeynep Sonmez (@ZeynepSonmez__) May 29, 2026

Нагадаємо, що через зняття Сонмез пара Калініної та Ястремської пройшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.