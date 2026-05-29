Сонмез розкритикувала організаторів Ролан Гаррос після падіння через рекламний борт в матчі проти українок

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 17:11
Зейнеп Сонмез
Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез розкритикувала організаторів Ролан Гаррос після свого падіння через рекламний борт у парному матчі проти українок Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Сонмез після цього не зуміла продовжити боротьбу, а напередодні подібний інцидент стався з британкою Кеті Бултер.

Туркеня виклала критичний пост у соцмережі Х.

"Я підтримую Кеті.

П'ять інцидентів за п'ять днів. Я пішла з корту з двома швами та синцем на коліні. На щастя, все обійшлося.

Невже нам доведеться чекати, поки хтось із гравців отримає серйозну травму, перш ніж ці борти біля корту приберуть?

Безпека гравців має бути на першому місці", – вважає спортсменка.

Нагадаємо, що через зняття Сонмез пара Калініної та Ястремської пройшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

