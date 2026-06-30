Паоліні – перша за 40 років сіяна тенісистка на Вімблдоні, яка здобула вольову перемогу після 0:6 в першому сеті

Італійка Жасмін Паоліні (17) стала першою сіяною тенісисткою за останні 40 років, яка виграла матч на Вімблдоні після поразки 0:6 у першому сеті.

Про це повідомляє Opta.

У вівторок, 30 червня, 13-та сіяна Паоліні в першому раунді Вімблдону в трьох сетах обіграла американку Робін Монтгомері (195) з рахунком 0:6, 6:4, 7:5.

Попередньою сіяною тенісисткою, яка виграла матч на Вімблдоні після поразки 0:6 у першому сеті, стала німкеня Клаудія Коде-Кільх. У першому раунді Вімблдону-1986 4-та сіяна німкеня обіграла японку Ецуко Іноуе 0:6, 6:1, 6:2.

У другому раунді суперницею Паоліні буде швейцарка Вікторія Голубич (62). Також 30 червня на Вімблдоні стартувала українка Ангеліна Калініна, яка програла ексросіянці Каміллі Рахімовій.