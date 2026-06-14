Шелтон обіграв минулорічного чемпіона в фіналі турніру АТР у Штутгарті

Американський тенісист Бен Шелтон (5) переміг співвітчизника Тейлора Фрітца (9) у фіналі турніру серії АТР 250 у Штутгарті.

Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:4.

Цікаво, що загалом Шелтон виграв на 13 (!) розіграшів менше за свого суперника – 72 проти 85.

Boss Open – ATP 250

Штутгарт, Німеччина, трава

Призовий фонд: € 751,630

Фінал, 14 червня

Бен Шелтон (США) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 2:6, 6:4

Суперники зустрічалися вчетверте, Шелтон тричі переміг, в тому числі, в лютому поточного року в фіналі турніру в Далласі. Бен здобув свій третій титул у сезоні, причому всі – на різних покриттях (Даллас – хард, Мюнхен – грунт).

Фрітц ставав переможцем турніру в Штутгарті у 2025 році.

Нагадаємо, що у фіналах турнірів WTA у Гертогенбосі та Лондоні чемпіонками стали тенісистки, від яких такого не чекали.