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Надія Кіченок програла у першому колі парного розряду Вімблдона

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 14:31
Надія Кіченок програла у першому колі парного розряду Вімблдона
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Українка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією програли у стартовому матчі парного розряду Вімблдона 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 2:6.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 1 помилку на подачі та 4 брейки.

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Перше коло парного розряду, 3 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина) 5:7, 2:6

Нагадаємо, що напередодні сестра Надії Людмила Кіченок здобула перемогу в українському дербі на старті парного розряду Вімблдона.

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Надія Кіченок парний розряд Макото Ніномія

Надія Кіченок

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