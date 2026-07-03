Надія Кіченок програла у першому колі парного розряду Вімблдона
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok
Українка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією програли у стартовому матчі парного розряду Вімблдона 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).
Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 2:6.
За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 1 помилку на подачі та 4 брейки.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло парного розряду, 3 липня
Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина) 5:7, 2:6
Нагадаємо, що напередодні сестра Надії Людмила Кіченок здобула перемогу в українському дербі на старті парного розряду Вімблдона.
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.