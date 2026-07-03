Надія Кіченок програла у першому колі парного розряду Вімблдона

Українка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією програли у стартовому матчі парного розряду Вімблдона 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 2:6.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло парного розряду, 3 липня Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина) 5:7, 2:6

Нагадаємо, що напередодні сестра Надії Людмила Кіченок здобула перемогу в українському дербі на старті парного розряду Вімблдона.