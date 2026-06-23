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Кіченок і Ніномія програли дуету чемпіонок Grand Slam у першому колі парного турніру в Істборні

Станіслав Матусевич — 23 червня 2026, 17:52
Кіченок і Ніномія програли дуету чемпіонок Grand Slam у першому колі парного турніру в Істборні
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією поступилися третьому сіяному дуету Софія Кенін (США)/Альона Остапенко (Латвія) у першому колі турніру серії WTA 250 у британському Істборні.

Гра тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

За поєдинок Кіченок і Ніномія 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 7 ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 3 брейки.

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Перше коло парного розряду, 23 червня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Софія Кенін (США)/Альона Остапенко (Латвія) 4:6, 3:6

Зазначимо, що Кенін є чемпіонкою Australian Open-2020 в одиночному розряді, Остапенко в одиночці вигравала Ролан Гаррос-2017, а в парі з Людмилою Кіченок перемагала на US Open-2024.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Істборні боротьбу продовжує українка Ангеліна Калініна, яка на старті змагань обіграла співвітчизницю Дар'ю Снігур.

Надія Кіченок парний розряд Макото Ніномія

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