Мухова розгромно програла у матчі другого кола в Римі

11 ракетка світу чешка Кароліна Мухова без шансів програла матч другого кола турніру серії WTA 1000 в Римі австрійці Анастасії Потаповій (38).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Друге коло, 8 травня

Анастасія Потапова (Австрія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вшосте, Мухова має чотири перемоги.

Зазначимо, що Кароліна в лайв-рейтингу WTA наразі випереджає українку Еліну Світоліну лише на 3 очки, посідаючи 9 позицію. Для того, щоб мати можливість піднятися в жіночій табелі про ранги, нашій тенісистці потрібно виграти в Римі один матч.

Нагадаємо, що інша конкурентка Світоліної в рейтингу, канадійка Вікторія Мбоко (9) знялася з турніру в Римі через шлунково-кишкове захворювання.