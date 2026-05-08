Чемпіон Теніс

Станіслав Матусевич — 8 травня 2026, 17:46
Мухова розгромно програла у матчі другого кола в Римі
11 ракетка світу чешка Кароліна Мухова без шансів програла матч другого кола турніру серії WTA 1000 в Римі австрійці Анастасії Потаповій (38).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Друге коло, 8 травня

Анастасія Потапова (Австрія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вшосте, Мухова має чотири перемоги.

Зазначимо, що Кароліна в лайв-рейтингу WTA наразі випереджає українку Еліну Світоліну лише на 3 очки, посідаючи 9 позицію. Для того, щоб мати можливість піднятися в жіночій табелі про ранги, нашій тенісистці потрібно виграти в Римі один матч.

Нагадаємо, що інша конкурентка Світоліної в рейтингу, канадійка Вікторія Мбоко (9) знялася з турніру в Римі через шлунково-кишкове захворювання.

