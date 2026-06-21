Кіченок і Кравчик програли на старті парного турніру в Бад-Гомбурзі

Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик поступилися у першому колі парного розряду турніру серії WTA 500 у нічмецькому Бад-Гомбурзі. Четверті сіяні програли дуету Тамара Корпач (Німеччина)/Емілі Веблі-Сміт (Велика Британія).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 8-10.

У другому сеті україно-американський дует зумів вирівняти становище після стартових 0:5, однак перемогти в поєдинку все одно не вдалося.

За матч Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt– WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло парного розряду, 21 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Тамара Корпач (Німеччина)/Емілі Веблі-Сміт (Велика Британія) 6:3, 5:7, 8-10

Кіченок і Кравчик програли вп'яте за останні 6 спільних зустрічей. Наступним турніром для них стане Вімблдон.

Нагадаємо, що визначилася перша суперниця Еліни Світоліної в одиночному розряді в Бад-Гомбурзі.