Кіченок і Кравчик не зуміли вийти у півфінал парного розряду в Берліні
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
btu.org.ua
Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик поступилися у чвертьфіналі парного розряду турніру серії WTA 500 у Берліні дуету Єкатерина Александрова (-)/Лінда Носкова (Чехія).
Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.
За матч Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 5 брейків.
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Чвертьфінал парного розряду, 18 червня
Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Єкатерина Александрова (-)/Лінда Носкова (Чехія) 3:6, 3:6
Кіченок і Кравчик програли вчетверте за останні 5 зустрічей.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Берліні україно-американський дует переміг пару Анастасія Децюк (Чехія)/Ірина Хромачова (-).