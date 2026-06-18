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Кіченок і Кравчик не зуміли вийти у півфінал парного розряду в Берліні

Станіслав Матусевич — 18 червня 2026, 17:54
Кіченок і Кравчик не зуміли вийти у півфінал парного розряду в Берліні
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
btu.org.ua

Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик поступилися у чвертьфіналі парного розряду турніру серії WTA 500 у Берліні дуету Єкатерина Александрова (-)/Лінда Носкова (Чехія).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

За матч Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 5 брейків.

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Чвертьфінал парного розряду, 18 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Єкатерина Александрова (-)/Лінда Носкова (Чехія) 3:6, 3:6

Кіченок і Кравчик програли вчетверте за останні 5 зустрічей.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Берліні україно-американський дует переміг пару Анастасія Децюк (Чехія)/Ірина Хромачова (-).

Людмила Кіченок парний розряд Дезіре Кравчик

Людмила Кіченок

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