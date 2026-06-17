Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Берліні

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у Берліні. У першому колі україно-американська пара обіграла дует Анастасія Децюк (Чехія)/Ірина Хромачова (-).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:5.

За матч Кіченок і Кравчик 4 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та не реалізували жодного з 10 брейк-пойнтів.

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Перше коло парного розряду, 17 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Анастасія Децюк (Чехія)/Ірина Хромачова (-) 6:4, 7:5

У чвертьфіналі змагань Кіченок і Кравчик зіграють проти пари Єкатерина Александрова (-)/Лінда Носкова (Чехія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Берліні у друге коло вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.