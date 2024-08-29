Надія Кіченок розповіла про зміну ставлення тенісистів до війни в Україні

Українська тенісистка Надія Кіченок розповіла про зміну ставлення до війни в Україні серед інших тенісистів.

Її слова передає Tribuna.com.

"За 2,5 роки війни зовсім змінилося ставлення до війни в Україні. Вони тут далеко. Я не знаю. Можна сказати, байдужість. Люди знають, що в Україні війна. Коли ти починаєш розповідати, тут люди емпатичні, можна так сказати. Вони й допоможуть, якщо треба, якщо попросити. Але в новинах це вже не мейнстрім, можна так сказати.

Гравці вже не питають. Всі знають, що у нас війна. Всі звикли. Є деякі дівчата, які питають, як батьки, як вдома справи. Я навіть не можу їх назвати. Це гравчині з країни, з тієї", — сказала тенісистка.