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Надія Кіченок розповіла про зміну ставлення тенісистів до війни в Україні

Андрій Яросименко — 29 серпня, 12:55
Надія Кіченок розповіла про зміну ставлення тенісистів до війни в Україні
Надія Кіченок
Getty images

Українська тенісистка Надія Кіченок розповіла про зміну ставлення до війни в Україні серед інших тенісистів.

Її слова передає Tribuna.com.

"За 2,5 роки війни зовсім змінилося ставлення до війни в Україні. Вони тут далеко. Я не знаю. Можна сказати, байдужість. Люди знають, що в Україні війна. Коли ти починаєш розповідати, тут люди емпатичні, можна так сказати. Вони й допоможуть, якщо треба, якщо попросити. Але в новинах це вже не мейнстрім, можна так сказати.

Гравці вже не питають. Всі знають, що у нас війна. Всі звикли. Є деякі дівчата, які питають, як батьки, як вдома справи. Я навіть не можу їх назвати. Це гравчині з країни, з тієї", — сказала тенісистка.

Нагадаємо, у першому колі US Open-2024 Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки від американок Софії Кенін та Беттані Маттек-Сендс. Українка продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті США у змішаному парному розряді. Вже сьогодні, 00:00 за київським часом.

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