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Стародубцева кваліфікувалася до основної сітки Вімблдону

Владислав Уткін — 27 червня, 17:15
Стародубцева кваліфікувалася до основної сітки Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) перемогла австралійку Меддісон Інгліс (243) у фіналі кваліфікації Вімблдону-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Україна один раз зробила ейс, не допустила жодної подвійної помилки та використала 4 з 5 брейкпойнтів.

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Фінал кваліфікації, 27 червня

Юлія Стародубцева (Україна) Меддісон Інгліс (Австралія) 6:4, 6:2

Відтак Стародубцева приєдналась до шести українських тенісисток, які візьмуть участь у найпрестижнішому трав'яному турнірі.

Варто додати, що Юлія вперше у кар'єрі пробилася до основної сітки Вімблдону.

Напередодні ще одна українка Дарія Снігур обіграла землячку Катаріну Завацьку та вийшла у фінал відбору. Натомість турнір покинула Анастасія Соболєва, яка поступилася австралійці Дестені Аяві.

Вімблдон Юлія Стародубцева

Вімблдон

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