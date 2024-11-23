Орлов здолав Крутих на шляху в фінал турніру в Греції

Український тенісист Олексій Крутих (566) поступився земляку Владиславу Орлову (661) у півфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).

Матч тривав 2 години 38 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:2. Орлов після першого програного сету зміг виграти дві наступні партії.

Це буде лише другий матч між тенісистами, у першому перемогу здобув Крутих.

У фіналі суперником українця буде Адрія Соріано Баррера (435) з Колумбії.

ITF M15 Іракліон, Греція Призовий фонд – $15,000 Півфінал, 23 листопада

Владислав Орлов (Україна) – Олексій Крутих (Україна) 4:6, 6:3, 6:2

Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.