Орлов здолав Крутих на шляху в фінал турніру в Греції
Владислав Орлов
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Український тенісист Олексій Крутих (566) поступився земляку Владиславу Орлову (661) у півфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).
Матч тривав 2 години 38 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:2. Орлов після першого програного сету зміг виграти дві наступні партії.
Це буде лише другий матч між тенісистами, у першому перемогу здобув Крутих.
У фіналі суперником українця буде Адрія Соріано Баррера (435) з Колумбії.
ITF M15
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $15,000
Півфінал, 23 листопада
Владислав Орлов (Україна) – Олексій Крутих (Україна) 4:6, 6:3, 6:2
Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.