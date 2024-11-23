Білобородько – переможець турніру ITF в Іспанії в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько переміг на турнірі ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

У фіналі українець разом із чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими за іспанський дует Алехандро Гарсія та Маріо Мансілья Діес.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 10:8. Зауважимо, що дует українця був близьким до перемоги в першому сеті, проте не зміг реалізувати два сет-пойнта і віддав супернику 3 гейми поспіль.

Тож перемогу довелось виривати вже у супертайбрейку, де Білобородько та Єрмарж досягли свого з другої спроби.

ITF M15, хард

Алькала-де-Енарес, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Фінал парного розряду, 22 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Алехандро Гарсія/Маріо Мансілья Діес (Іспанія) 5:7, 6:3, 10:8

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли два поспіль турніри у Сабольчсвересмарті. Вперше вони стали переможцями за тиждень до того.

Для Білобородька це став четвертий парний титул у цьому сезоні. Також він перемагав із Юрієм Джавакяном у Єгипті на турнірі ITF M15.