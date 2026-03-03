За 10 км від нас був обстріл: Орлов розповів про ситуацію у Фуджейрі після атаки Ірану

Український тенісист Владислав Орлов (516) повідомив про ситуацію в еміратському місті Фуджейра, де він брав участь у "челенджеріі".

Відповідне відео опублікував Теніс України.

У день матчу, 3 березня, іранська армія атакувала нафтову інфраструктуру порту Фуджейра (ОАЕ). Тенісист встиг зіграти свій поєдинок, але наступні матчі організатори скасували.

"Щойно закінчив матч тут, у Фуджейрі, але ігри на сьогодні призупинили. Загалом, за десять кілометрів звідси почався обстріл.



Ми всі отримали повідомлення, та я й сам усе чув просто під час гри – звук винищувачів, які літали туди-сюди. І он там, бачите, за горою? Там валить дим. Так що... тут зараз не дуже-то безпечно", – розповів Орлов.

Зазначимо, що Орлов у фіналі кваліфікації обіграв американця Роніта Каркі (6:3, 7:5) і пройшов до основної сітки "челленджера".

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. У відповідь іранські сили атакували нафтові та військові об'єкти в ОАЕ, Саудівській Аравії, Бахрейні, Катарі та інших країнах Близького Сходу.

