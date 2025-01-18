Визначено усіх учасників четвертого кола Australian Open у чоловіків
17 і 18 січня на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулися матчі третього кола основної сітки у чоловічому одиночному розряді.
У суботу головною сенсацією стала перемога 38-річного француза Гаеля Монфіса над четвертою ракеткою світу Тейлором Фріцом із США. Днем раніше минулося без апсетів.
19-річний Лернер Тьєн, який зупинив у другому колі минулорічного фіналіста Даніїла Медведєва, став наймолодшим учасником 1/8 фіналу Australian Open з 2005 року. Тоді до другого тижня вийшов 18-річний Рафаель Надаль.
Australian Open 2025. Пари четвертого кола
Верхня половина сітки
Яннік Сіннер (Італія, 1) – Хольгер Руне (Данія, 13)
Алекс Мікельсен (США) – Алекс де Мінаур (Австралія, 8)
Гаель Монфіс (Франція) – Бен Шелтон (США, 21)
Лоренцо Сонего (Італія) – Лернер Тьєн (США, Q)
Нижня половина сітки
Новак Джокович (Сербія, 7) – Їржі Легечка (Чехія, 24)
Джек Дрейпер (Велика Британія, 15) – Карлос Алькарас (Іспанія, 3)
Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Томмі Пол (США, 12)
Уго Умбер (Франція, 14) – Александр Звєрєв (Німеччина, 2)
Матчі 1/8 фіналу у чоловічому одиночному розряді будуть зіграні 19 і 20 січня.