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Визначено усіх учасників четвертого кола Australian Open у чоловіків

Володимир Клепач — 18 січня 2025, 16:36
Визначено усіх учасників четвертого кола Australian Open у чоловіків
Гаель Монфіс
Getty Images

17 і 18 січня на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулися матчі третього кола основної сітки у чоловічому одиночному розряді.

У суботу головною сенсацією стала перемога 38-річного француза Гаеля Монфіса над четвертою ракеткою світу Тейлором Фріцом із США. Днем раніше минулося без апсетів.

19-річний Лернер Тьєн, який зупинив у другому колі минулорічного фіналіста Даніїла Медведєва, став наймолодшим учасником 1/8 фіналу Australian Open з 2005 року. Тоді до другого тижня вийшов 18-річний Рафаель Надаль.

Australian Open 2025. Пари четвертого кола

Верхня половина сітки

Яннік Сіннер (Італія, 1) – Хольгер Руне (Данія, 13)
Алекс Мікельсен (США) – Алекс де Мінаур (Австралія, 8)

Гаель Монфіс (Франція) – Бен Шелтон (США, 21)
Лоренцо Сонего (Італія) – Лернер Тьєн (США, Q)

Нижня половина сітки

Новак Джокович (Сербія, 7) – Їржі Легечка (Чехія, 24)
Джек Дрейпер (Велика Британія, 15) – Карлос Алькарас (Іспанія, 3)

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Томмі Пол (США, 12)
Уго Умбер (Франція, 14) – Александр Звєрєв (Німеччина, 2)

Матчі 1/8 фіналу у чоловічому одиночному розряді будуть зіграні 19 і 20 січня.

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