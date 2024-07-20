Сачко програв на старті кваліфікації турніру ATP 250 в Австрії
Друга ракетка України Віталій Сачко (292) програв Лукашу Кляйну (118) на старті кваліфікації турніру серії Challenger в Австрії.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини та закінчився з рахунком 6:7(5), 6:1.
Сачко тричі подав навиліт, відіграв 4 із 8 брейк-пойнтів та допустився 4 подвійних помилок.
Challenger ATP 250
Кіцбюель, Австрія
Грунт
1 коло кваліфікації, 20 червня
Кіцбюель, Австрія
Грунт
1 коло кваліфікації, 20 червня
Лукаш Кляйн (Словенія) — Віталій Сачко (Україна) 6:7(5), 6:1.
Зазначимо, для українця це була третя участь у відбірковій сітці змагань серії ATP за цей рік. У січні пройшов кваліфікацію у Гонконзі, а тиждень назад він програв у першому раунді кваліфікації ATP 500 у Гамбурзі.
Нагадаємо, раніше українська тенісистка Анастасія Соболєва перемогла чешку Луціє Шафарову у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Празі.