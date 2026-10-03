Сачко не зумів вийти в фінал челенджеру в Барі

Віталій Сачко (179) не зумів пробитися в фінал челенджеру в італійському Барі. У півфінальному матчі третій сіяний українець поступився місцевому тенісисту Самуеле П'єрі (398).

Гра тривала 2 години 51 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 2:6.

За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 1 помилку на подачі та 3 брейки.

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Барі, Італія, грунт

Призовий фонд: €56,700

Півфінал, 3 жовтня

Віталій Сачко (Україна) – Самуеле П'єрі (Італія) 7:5, 4:6, 2:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Віталій вп'яте в сезоні дійшов до півфіналу челенджеру, однак жодного разу не зумів пробитися в фінал.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Барі Сачко переміг болгарина Дімітара Кузманова, а у чвертьфіналі на відмові пройшов італійця Джанлуку Каденассо (222).