Сачко не зумів вийти у чвертьфінал турніру в Польщі

Віталій Сачко (182) не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру в польському Щецині. У напруженому матчі другого кола змагань наш тенісист поступився бразильцю Тьягу Монтейру (282).

Гра тривала 3 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 6:7(3).

За поєдинок Сачко 9 разів подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 8 ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Invest in Szczecin Open – ATP Challenger Tour 125

Щецин, Польща, грунт

Призовий фонд: €203,900

Друге коло, 16 вересня

Віталій Сачко (Україна) – Тьягу Монтейру (Бразилія) 7:6(3), 4:6, 6:7(3)

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, минулого тижня Сачко дійшов до півфіналу на челенджері в австрійському Тульні.