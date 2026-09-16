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Сачко не зумів вийти у чвертьфінал турніру в Польщі

Станіслав Матусевич — 16 вересня 2026, 20:28
Сачко не зумів вийти у чвертьфінал турніру в Польщі
Віталій Сачко
btu.org.ua

Віталій Сачко (182) не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру в польському Щецині. У напруженому матчі другого кола змагань наш тенісист поступився бразильцю Тьягу Монтейру (282).

Гра тривала 3 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 6:7(3).

За поєдинок Сачко 9 разів подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 8 ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 2 брейки.

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Друге коло, 16 вересня

Віталій Сачко (Україна) – Тьягу Монтейру (Бразилія) 7:6(3), 4:6, 6:7(3)

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, минулого тижня Сачко дійшов до півфіналу на челенджері в австрійському Тульні.

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