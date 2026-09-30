Сачко впевнено вийшов у чвертьфінал челенджеру в Італії

Віталій Сачко (179) без проблем вийшов у чвертьфінал челенджеру в італійському Барі. У другому колі змагань третій сіяний українець розгромив болгарина Дімітара Кузманова (361).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

У першій парті Віталій поступався 1:3, після чого виграв 12 з 13-ти наступних геймів.

За поєдинок Сачко 6 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 3 помилки на подачі та 1 брейк.

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Друге коло, 30 вересня

Віталій Сачко (Україна) – Дімітар Кузманов (Болгарія) 6:3, 6:1

Тенісисти зустрічалися вдруге, українець двічі переміг. У чвертьфіналі Сачко зіграє проти італійця Джанлуки Каденассо (222).

Віталій вшосте в сезоні дістався до чвертьфіналу челенджеру і боротиметься за п'ятий півфінал.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко піднявся на одну позицію.