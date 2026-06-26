Ще одне українське дербі: визначилися стартові суперниці українок у парному розряді Вімблдона

Семеро українських тенісисток дізналися перших суперниць у парному розряді Вімблдона. У першому ж колі відбудеться поєдинок дуетів за участю наших спортсменок.

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик, посіяні під 11 номером, зіграють проти Олександри Олійникової та мексиканки Ренати Сарасуа.

Єдина чисто українська пара, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, протистоятимуть румунці Сорані Кирсті та "нейтралці" Анні Калінскій.

Марта Костюк та інша румунка, Єлена Габріела Русе, зустрінуться з п'ятими сіяними Ніколь Мелікар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

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Надія Кіченок і японка Макото Ніномія боротимуться проти 16-го номеру посіву, пари Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Юлія Стародубцева разом з американкою Пейтон Стернс зіграють з дуетом Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина).

Нагадаємо, що в першому колі одиночного розряду українки теж дізналися перших суперниць. Зокрема, відбудеться українське протистояння між Еліною Світоліною та Дар'єю Снігур.