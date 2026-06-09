Серена Вільямс назвала причину свого повернення на корт після 4-річної паузи

Легендарна Серена Вільямс висловилась про своє рішення відновити виступи на професійному рівні після тривалої паузи.

Її слова передає BBC.

44-річна американка заявила, що для неї результат не буде критерієм успіху. Тенісистка захотіла повернутись на корт, щоб її діти побачили, як вона грає в Турі.

"Я вже мала достатньо тиску. Зараз усе зводиться до того, щоб мої діти побачили, як я граю. Бути спортсменкою та виступати на найвищому рівні – це особливе відчуття. Мати можливість зробити це ще один раз – це дуже захопливо. Мені не потрібно вигравати. Я вже виграла більше, ніж більшість людей за все життя. Це не найважливіше для мене, і я постійно нагадую собі про це. Мені більше нічого доводити, мені нічого втрачати – лише здобувати. Я відчуваю, що мені, мабуть, потрібно трохи більше тренуватися, якщо я хочу грати в одиночному розряді, і побачимо, чи вийде в мене це", – сказала Вільямс.

Зазначимо, що Серена візьме участь у парному розряді на турнірі WTA 500 у Лондоні. Вона зіграє в парі разом із дев'ятою ракеткою світу Вікторією Мбоко.

Їхніми суперницями стануть Ніколь Меліхар-Мартінес та Елін Раутліфф. Матч відбудеться 9 червня та розпочнеться не раніше 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що ці змагання стануть першими офіційними для Серени Вільямс після майже чотирьох років паузи. Востаннє вона виступала на US Open-2022.