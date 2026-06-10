Було дуже весело: Серена Вільямс – про своє тріумфальне повернення в теніс

Легендарна Серена Вільямс висловилась про своє повернення на корт після 4-річної паузи.

Її слова передає пресслужба WTA.

Американка поділилась емоціями після перемоги в парному розряді на турнірі в Лондоні, де вона грає разом із дев'ятою ракеткою світу Вікторією Мбоко:

"Було дуже весело. Я отримала величезне задоволення від гри з Вікторією. Вона справді тягнула нашу команду вперед і чудово діяла в ключові моменти. Я могла на неї покластися. Ми ніколи раніше не грали разом, але все здавалося абсолютно природним. Тож це було справді дуже весело".

Також Серена відповіла на запитання, чому саме зараз вона повернулась у теніс і чого чекати від неї далі.

"Чесно кажучи, не знаю. Просто мені не було чим зайнятися. Набридло сидіти вдома. Мої діти зараз на літніх канікулах, тож чому б і ні? Hаніше мені ніколи не доводилося тут виступати. Тут грали лише чоловіки. Але зараз це справді особливе відчуття – грати на такому легендарному турнірі. Я бачила, як тут перемагали та досягали успіху багато моїх друзів, дивилася безліч чудових матчів. Тож можливість самій вийти тут на корт – це дуже круто", – сказала Вільямс.

Зазначимо, що в наступному колі 44-річна американка з Вікторією Мбоко зіграють проти Лейли Фернандес і Лаури Зігемунд. Гра відбудеться 11 червня.