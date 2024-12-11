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Ястремська та Калініна виступлять на турнірі WTA 250 у Гобарті

Микита Павлів — 11 грудня 2024, 10:43
Ястремська та Калініна виступлять на турнірі WTA 250 у Гобарті
Даяна Ястремська
WTA Tour

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 250 у австралійському Гобарті.

Про це повідомляє WTA Tour.

Ці змагання відбудуться за тиждень до старту Australian Open – з 6 по 12 січня.

Ястремська (№34 WTA) та Калініна (№56 WTA) увійшли до основної заявки Hobart International. При цьому Ястремська стала другою найрейтинговішою тенісисткою, яка заявила себе на цей турнір – вище за українку стоїть лише Елізе Мертенс з Бельгії (№33 WTA).

Нещодавно, Ястремська перемогла росіянку в 1/16 фіналу Челенджера у французькому Ліможі, а Калініна завершила цьогорічний сезон після турніру WTA 1000 в Ухані, де у третьому колі поступилась американці Коко Гофф.

Australian Open Ангеліна Калініна великий теніс Даяна Ястремська

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