Ястремська та Калініна виступлять на турнірі WTA 250 у Гобарті

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 250 у австралійському Гобарті.

Про це повідомляє WTA Tour.

Ці змагання відбудуться за тиждень до старту Australian Open – з 6 по 12 січня.

Ястремська (№34 WTA) та Калініна (№56 WTA) увійшли до основної заявки Hobart International. При цьому Ястремська стала другою найрейтинговішою тенісисткою, яка заявила себе на цей турнір – вище за українку стоїть лише Елізе Мертенс з Бельгії (№33 WTA).

Нещодавно, Ястремська перемогла росіянку в 1/16 фіналу Челенджера у французькому Ліможі, а Калініна завершила цьогорічний сезон після турніру WTA 1000 в Ухані, де у третьому колі поступилась американці Коко Гофф.