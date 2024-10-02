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Стародубцева зіграє з 6-ю ракеткою світу в Пекіні. Відомий час початку матчу

Володимир Клепач — 2 жовтня, 12:30
Стародубцева зіграє з 6-ю ракеткою світу в Пекіні. Відомий час початку матчу
Юлія Стародубцева
WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) зіграє в 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні проти шостої ракетки світу Коко Гофф у четвер.

Офіційний сайт WTA опублікував розклад на новий ігровий день, матч українки і американки буде зіграний другим запуском на центральному корті Capital Group Diamond після матчу Чжан Шуай (Китай) – Паула Бадоса (Іспанія). Змагальний день розпочнеться о 8:00 за київським часом, матч за участю українки буде зіграним наступним у черзі.

Відзначимо, що Стародубцева вперше зіграє із американкою Коко Гофф. Уродженка Каховки вперше грає в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

У четвертому раунді Юлія впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую (14) – 7:5, 6:0.

China Open Юлія Стародубцева Коко Гофф

China Open

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