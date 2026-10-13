"Відкосили" від армії і шалено цьому раділи: корейські футболісти потрапили у скандал на батьківщині

Футболісти молодіжної збірної Південної Кореї зі сльозами радості відсвяткували перемогу над Японією у фіналі Азійських ігор.

Команда здолала принципового суперника з рахунком 1:0 та здобула золоті медалі, які принесли гравцям не лише престижний трофей, а й важливий привілей — звільнення від обов'язкової військової служби.

Саме ця обставина стала причиною несподіваного скандалу після фінального свистка. Деякі футболісти не приховували полегшення через можливість уникнути служби в армії, а їхні емоції викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Частина користувачів розкритикувала гравців, заявивши, що ті радіють звільненню від військового обов'язку більше, ніж перемозі в турнірі.

Особливу увагу привернув капітан команди Лі Гі-хьок. Під час святкування він вигукнув: "Я не йду в армію". Ці слова швидко розійшлися мережею та спричинили хвилю критики. Зрештою футболіст був змушений публічно вибачитися перед уболівальниками за свою поведінку.

KFA, 박승수 -이기혁-양민혁 징계 고려 중 국방부가 최근 불거진 예술·체육 분야 병역특례 논란과 관련해 보충역 감축 및 폐지 방안을 국방개혁 기본계획에 반영해 추진하겠다고 밝혔다. 국방부는 특히 아시안게임 축구대표팀 일부 선수들의 병역 관련 발언과 행동에 대해 “유감스럽게 생각한다”는 입장을 내놓으며 논란에 직접 대응했다. U-23 대표팀은 아시안게임 결승에서 일본을 1-0으로 꺾고 대회 4연패를 달성했지만, 우승 이후 일부 선수들의 행동이 거센 비판을 불러왔다. 주장 이기혁은 금메달을 들고 “군대 안 갑니다”라고 말했고, 양민혁은 “군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 했다”고 밝혔다. 박승수와 최우진 역시 병역 혜택을 연상시키는 사진과 세리머니 영상을 SNS에 올리면서 논란이 확대됐다. 현역 병역자원이 빠르게 감소하는 가운데 정부가 기존부터 보충역 제도 조정을 검토해온 상황에서 이번 사건이 병역특례 폐지 논의를 더욱 키웠다는 평가다.￼ — 비긴이계인 (@blackcow1210) October 6, 2026

Для південнокорейських спортсменів звільнення від військової служби має величезне значення. У країні чоловіки зобов'язані пройти військову службу, а олімпійські медалі та золоті нагороди Азійських ігор у командних видах спорту можуть дати право на спеціальне звільнення.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо дій вболівальників Црвени Звезди, які вивісили на трибунах банер на честь воєнного злочинця.