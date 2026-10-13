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"Відкосили" від армії і шалено цьому раділи: корейські футболісти потрапили у скандал на батьківщині

Богдан Войченко — 13 жовтня 2026, 11:25
Скріншот
Відкосили від армії і шалено цьому раділи: корейські футболісти потрапили у скандал на батьківщині

Футболісти молодіжної збірної Південної Кореї зі сльозами радості відсвяткували перемогу над Японією у фіналі Азійських ігор.

Команда здолала принципового суперника з рахунком 1:0 та здобула золоті медалі, які принесли гравцям не лише престижний трофей, а й важливий привілей — звільнення від обов'язкової військової служби.

Саме ця обставина стала причиною несподіваного скандалу після фінального свистка. Деякі футболісти не приховували полегшення через можливість уникнути служби в армії, а їхні емоції викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Частина користувачів розкритикувала гравців, заявивши, що ті радіють звільненню від військового обов'язку більше, ніж перемозі в турнірі.

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Особливу увагу привернув капітан команди Лі Гі-хьок. Під час святкування він вигукнув: "Я не йду в армію". Ці слова швидко розійшлися мережею та спричинили хвилю критики. Зрештою футболіст був змушений публічно вибачитися перед уболівальниками за свою поведінку.

Для південнокорейських спортсменів звільнення від військової служби має величезне значення. У країні чоловіки зобов'язані пройти військову службу, а олімпійські медалі та золоті нагороди Азійських ігор у командних видах спорту можуть дати право на спеціальне звільнення.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо дій вболівальників Црвени Звезди, які вивісили на трибунах банер на честь воєнного злочинця.

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