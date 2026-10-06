Голкіпер ПСЖ засвітився на заході російської компанії, яка пов'язана із Путіним

Воротар ПСЖ Матвєй Сафонов опинився в центрі нового скандалу після участі у рекламному заході російської компанії "ЕкоНива".

Разом із російським голкіпером у промокампанії знялася гімнастка Ангеліна Мельникова, а серед учасників заходу був і власник компанії Штефан Дюрр. Про це повідомило UkrSportBase.

Особливу увагу привертає постать самого Дюрра. У 2025 році він отримав російський орден Дружби. Нагороду йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, зазначивши, що відзнаку присуджено за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

Тож участь Сафонова у заході російського бізнесу вже викликала бурхливу реакцію в українському інформаційному просторі.

Не менш резонансною є присутність на заході Ангеліни Мельникової. У квітні 2025 року гімнастка висунула свою кандидатуру на праймеріз партії "Єдина Росія" для участі у виборах до Воронезької міської думи.

У травні вона перемогла на внутрішньопартійному голосуванні, однак у липні зняла свою кандидатуру, пояснивши рішення неможливістю поєднати виборчу кампанію зі спортивною підготовкою.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти десяти російських спортсменів, які причетні до підтримки агресії РФ, куди і увійшла Мельникова.