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Маск підтримав Джоковича, який відмовився спілкуватися з пресою

Володимир Клепач — 19 січня 2025, 22:19
Маск підтримав Джоковича, який відмовився спілкуватися з пресою
Джим Кур'є та Новак Джокович
Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав Новака Джоковича після конфлікту серба з офіційним мовником Australian Open.

Про це Маск написав у соцмережі X:

"Набагато краще спілкуватися з громадськістю безпосередньо, ніж проходити через негативний фільтр традиційних ЗМІ".

Зазначимо, що Джокович відмовився давати інтерв’ю на корті після виходу до чвертьфіналу турніру через образливі висловлювання журналіста австралійського телеканалу Channel 9. Той заявив, що "Новак – це вже минуле. Його треба вигнати з корту".

Після цього інциденту сербський спортсмен заявив, що не спілкуватиметься зі ЗМІ, доки Channel 9 не вибачиться офіційно.

У наступному матчі 10-разовий чемпіон Australian Open зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом (3). Рахунок в очних зустрічах – 4:3 на користь Джоковича, але на турнірах Grand Slam перевага за іспанцем (2:1). На харді серб виграв обидва два попередні матчі.

Новак Джокович Ілон Маск Australian Open-2025

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